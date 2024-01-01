Ürdün dinarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile JOD → ISK çevirin

1.000 jod
195.333 isk

1.00000 JOD = 195.33300 ISK

07:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354551.3475519.04220.931650.7970673.67291.54024
1 CAD0.73825310.99483214.0580.687770.5884372.711531.13709
1 SGD0.7420871.00519114.1310.6913430.5914932.725611.14299
1 ZAR0.05251490.07113410.070766510.04892390.04185790.1928820.0808855

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Ürdün dinarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / İzlanda Kronu
1 JOD195.33300 ISK
5 JOD976.66500 ISK
10 JOD1953.33000 ISK
20 JOD3906.66000 ISK
50 JOD9766.65000 ISK
100 JOD19533.30000 ISK
250 JOD48833.25000 ISK
500 JOD97666.50000 ISK
1000 JOD195333.00000 ISK
2000 JOD390666.00000 ISK
5000 JOD976665.00000 ISK
10000 JOD1953330.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Ürdün Dinarı
1 ISK0.00512 JOD
5 ISK0.02560 JOD
10 ISK0.05119 JOD
20 ISK0.10239 JOD
50 ISK0.25597 JOD
100 ISK0.51195 JOD
250 ISK1.27987 JOD
500 ISK2.55973 JOD
1000 ISK5.11946 JOD
2000 ISK10.23892 JOD
5000 ISK25.59730 JOD
10000 ISK51.19460 JOD