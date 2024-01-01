Jersey poundundan ZMW'ye

Reel döviz kuru ile JEP → ZMW çevirin

1.000 jep
33.288 zmw

1.00000 JEP = 33.28800 ZMW

07:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0735589.12861.453641.652760.94920518.3303
1 GBP1.1696811.25575104.2551.700351.933261.1102721.4413
1 USD0.93150.796337183.02231.354051.539530.8841517.0745
1 INR0.01121970.009591840.01204510.01630950.01854350.01064950.205662

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jersey poundundan ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / ZMW
1 JEP33.28800 ZMW
5 JEP166.44000 ZMW
10 JEP332.88000 ZMW
20 JEP665.76000 ZMW
50 JEP1664.40000 ZMW
100 JEP3328.80000 ZMW
250 JEP8322.00000 ZMW
500 JEP16644.00000 ZMW
1000 JEP33288.00000 ZMW
2000 JEP66576.00000 ZMW
5000 JEP166440.00000 ZMW
10000 JEP332880.00000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Jersey poundu
1 ZMW0.03004 JEP
5 ZMW0.15020 JEP
10 ZMW0.30041 JEP
20 ZMW0.60082 JEP
50 ZMW1.50204 JEP
100 ZMW3.00408 JEP
250 ZMW7.51020 JEP
500 ZMW15.02040 JEP
1000 ZMW30.04080 JEP
2000 ZMW60.08160 JEP
5000 ZMW150.20400 JEP
10000 ZMW300.40800 JEP