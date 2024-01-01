Jersey poundundan CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile JEP → XOF çevirin

1.000 jep
767.281 xof

1.00000 JEP = 767.28100 XOF

07:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0735589.12861.453641.652760.94920518.3303
1 GBP1.1696811.25575104.2551.700351.933261.1102721.4413
1 USD0.93150.796337183.02231.354051.539530.8841517.0745
1 INR0.01121970.009591840.01204510.01630950.01854350.01064950.205662

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Jersey poundundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / CFA Frangı BCEAO
1 JEP767.28100 XOF
5 JEP3836.40500 XOF
10 JEP7672.81000 XOF
20 JEP15345.62000 XOF
50 JEP38364.05000 XOF
100 JEP76728.10000 XOF
250 JEP191820.25000 XOF
500 JEP383640.50000 XOF
1000 JEP767281.00000 XOF
2000 JEP1534562.00000 XOF
5000 JEP3836405.00000 XOF
10000 JEP7672810.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Jersey poundu
1 XOF0.00130 JEP
5 XOF0.00652 JEP
10 XOF0.01303 JEP
20 XOF0.02607 JEP
50 XOF0.06517 JEP
100 XOF0.13033 JEP
250 XOF0.32583 JEP
500 XOF0.65165 JEP
1000 XOF1.30330 JEP
2000 XOF2.60660 JEP
5000 XOF6.51650 JEP
10000 XOF13.03300 JEP