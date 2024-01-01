Jersey poundundan Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile JEP → VUV çevirin

1.000 jep
152.850 vuv

1.00000 JEP = 152.85000 VUV

07:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.0735589.1291.453641.652760.94927518.3304
1 GBP1.169711.25575104.2561.700351.933261.1103721.4414
1 USD0.931450.796337183.02271.354051.539530.8842517.0746
1 INR0.01121970.00959180.012044910.01630940.01854350.01065070.205662

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Jersey poundundan Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Vanuatu Vatusu
1 JEP152.85000 VUV
5 JEP764.25000 VUV
10 JEP1528.50000 VUV
20 JEP3057.00000 VUV
50 JEP7642.50000 VUV
100 JEP15285.00000 VUV
250 JEP38212.50000 VUV
500 JEP76425.00000 VUV
1000 JEP152850.00000 VUV
2000 JEP305700.00000 VUV
5000 JEP764250.00000 VUV
10000 JEP1528500.00000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Jersey poundu
1 VUV0.00654 JEP
5 VUV0.03271 JEP
10 VUV0.06542 JEP
20 VUV0.13085 JEP
50 VUV0.32712 JEP
100 VUV0.65424 JEP
250 VUV1.63559 JEP
500 VUV3.27119 JEP
1000 VUV6.54237 JEP
2000 VUV13.08474 JEP
5000 VUV32.71185 JEP
10000 VUV65.42370 JEP