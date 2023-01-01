500 Vanuatu vatusundan Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile VUV → JEP çevirin

500 vuv
3,27 jep

1.00000 VUV = 0.00655 JEP

12:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.865751.098891.53881.491241.658440.962718.8477
1 GBP1.1550711.26915105.731.722431.915551.1119821.7697
1 USD0.910050.787929183.3081.357151.509320.876117.153
1 INR0.01092430.009458020.012003610.01629080.01811730.01051640.205899

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Vanuatu vatusundan Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Jersey poundu
1 VUV0.00655 JEP
5 VUV0.03273 JEP
10 VUV0.06545 JEP
20 VUV0.13090 JEP
50 VUV0.32726 JEP
100 VUV0.65451 JEP
250 VUV1.63628 JEP
500 VUV3.27257 JEP
1000 VUV6.54514 JEP
2000 VUV13.09028 JEP
5000 VUV32.72570 JEP
10000 VUV65.45140 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Vanuatu Vatusu
1 JEP152.78500 VUV
5 JEP763.92500 VUV
10 JEP1527.85000 VUV
20 JEP3055.70000 VUV
50 JEP7639.25000 VUV
100 JEP15278.50000 VUV
250 JEP38196.25000 VUV
500 JEP76392.50000 VUV
1000 JEP152785.00000 VUV
2000 JEP305570.00000 VUV
5000 JEP763925.00000 VUV
10000 JEP1527850.00000 VUV