Jersey poundundan Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile JEP → UZS çevirin

1.000 jep
15.655.900 uzs

1.00000 JEP = 15655.90000 UZS

07:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.0735589.1291.453641.652760.94927518.3304
1 GBP1.169711.25575104.2561.700351.933261.1103721.4414
1 USD0.931450.796337183.02271.354051.539530.8842517.0746
1 INR0.01121970.00959180.012044910.01630940.01854350.01065070.205662

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Jersey poundundan Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Özbekistan Somu
1 JEP15655.90000 UZS
5 JEP78279.50000 UZS
10 JEP156559.00000 UZS
20 JEP313118.00000 UZS
50 JEP782795.00000 UZS
100 JEP1565590.00000 UZS
250 JEP3913975.00000 UZS
500 JEP7827950.00000 UZS
1000 JEP15655900.00000 UZS
2000 JEP31311800.00000 UZS
5000 JEP78279500.00000 UZS
10000 JEP156559000.00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Jersey poundu
1 UZS0.00006 JEP
5 UZS0.00032 JEP
10 UZS0.00064 JEP
20 UZS0.00128 JEP
50 UZS0.00319 JEP
100 UZS0.00639 JEP
250 UZS0.01597 JEP
500 UZS0.03194 JEP
1000 UZS0.06387 JEP
2000 UZS0.12775 JEP
5000 UZS0.31937 JEP
10000 UZS0.63873 JEP