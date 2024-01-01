Jersey poundundan Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile JEP → MUR çevirin

1.000 jep
57.746,10 mur

1.00000 JEP = 57.74610 MUR

07:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549251.0732589.09981.453561.653060.9491118.3286
1 GBP1.1696911.2554104.2221.700251.933621.1101721.4393
1 USD0.931750.796559183.01871.354351.540240.8843517.0777
1 INR0.01122340.009594930.012045510.01631380.01855290.01065240.205709

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Jersey poundundan Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

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JEP → RUB

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JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Mauritius Rupisi
1 JEP57.74610 MUR
5 JEP288.73050 MUR
10 JEP577.46100 MUR
20 JEP1154.92200 MUR
50 JEP2887.30500 MUR
100 JEP5774.61000 MUR
250 JEP14436.52500 MUR
500 JEP28873.05000 MUR
1000 JEP57746.10000 MUR
2000 JEP115492.20000 MUR
5000 JEP288730.50000 MUR
10000 JEP577461.00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Jersey poundu
1 MUR0.01732 JEP
5 MUR0.08659 JEP
10 MUR0.17317 JEP
20 MUR0.34634 JEP
50 MUR0.86586 JEP
100 MUR1.73172 JEP
250 MUR4.32930 JEP
500 MUR8.65860 JEP
1000 MUR17.31720 JEP
2000 MUR34.63440 JEP
5000 MUR86.58600 JEP
10000 MUR173.17200 JEP