Jersey poundundan Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile JEP → ALL çevirin

1.000 jep
121.538 all

1.00000 JEP = 121.53800 ALL

07:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547051.0732589.09471.453451.653320.94821518.3292
1 GBP1.1699911.25575104.2451.70061.934451.1094121.4459
1 USD0.931750.796337183.01391.354251.540480.8837517.0782
1 INR0.0112240.009592810.012046210.01631350.01855680.01064580.205727

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Jersey poundundan Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Arnavutluk Leki
1 JEP121.53800 ALL
5 JEP607.69000 ALL
10 JEP1215.38000 ALL
20 JEP2430.76000 ALL
50 JEP6076.90000 ALL
100 JEP12153.80000 ALL
250 JEP30384.50000 ALL
500 JEP60769.00000 ALL
1000 JEP121538.00000 ALL
2000 JEP243076.00000 ALL
5000 JEP607690.00000 ALL
10000 JEP1215380.00000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Jersey poundu
1 ALL0.00823 JEP
5 ALL0.04114 JEP
10 ALL0.08228 JEP
20 ALL0.16456 JEP
50 ALL0.41139 JEP
100 ALL0.82278 JEP
250 ALL2.05696 JEP
500 ALL4.11393 JEP
1000 ALL8.22785 JEP
2000 ALL16.45570 JEP
5000 ALL41.13925 JEP
10000 ALL82.27850 JEP