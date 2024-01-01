100 Arnavutluk lekinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile ALL → JEP çevirin

100 all
0,82 jep

1.00000 ALL = 0.00823 JEP

02:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551651.0763589.34121.450971.651730.94801518.3553
1 GBP1.1693611.25865104.4731.696721.931481.1085821.4641
1 USD0.929050.794502183.00391.348051.534570.8807517.0533
1 INR0.0111930.009571860.012047610.01624080.01848790.01061090.205452

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Arnavutluk lekinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ALL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ALL → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arnavutluk leki için en iyi döviz çiftleri

ALL → USD

ALL → EUR

ALL → GBP

ALL → CAD

ALL → PHP

ALL → MKD

ALL → AUD

ALL → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Jersey poundu
1 ALL0.00823 JEP
5 ALL0.04117 JEP
10 ALL0.08234 JEP
20 ALL0.16469 JEP
50 ALL0.41172 JEP
100 ALL0.82343 JEP
250 ALL2.05858 JEP
500 ALL4.11716 JEP
1000 ALL8.23433 JEP
2000 ALL16.46866 JEP
5000 ALL41.17165 JEP
10000 ALL82.34330 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Arnavutluk Leki
1 JEP121.44300 ALL
5 JEP607.21500 ALL
10 JEP1214.43000 ALL
20 JEP2428.86000 ALL
50 JEP6072.15000 ALL
100 JEP12144.30000 ALL
250 JEP30360.75000 ALL
500 JEP60721.50000 ALL
1000 JEP121443.00000 ALL
2000 JEP242886.00000 ALL
5000 JEP607215.00000 ALL
10000 JEP1214430.00000 ALL