Джерсийские фунты в албанские леки

Сконвертируйте JEP в ALL по реальному обменному курсу

1 000 jep
118 718 all

1.00000 JEP = 118.71800 ALL

Среднерыночный курс в 09:40
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Логотип TrustpilotРейтинг Trustpilot

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867951.094891.32661.493911.659670.964718.7088
1 GBP1.1521411.26135105.221.721181.912151.1114721.555
1 USD0.91340.792801183.41851.364551.515960.881217.0888
1 INR0.01094970.00950390.011987710.01635790.01817290.01056360.204856

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в албанские леки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и ALL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в ALL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Change Converter source currency

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
phones

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Албанский лек
1 JEP118.71800 ALL
5 JEP593.59000 ALL
10 JEP1187.18000 ALL
20 JEP2374.36000 ALL
50 JEP5935.90000 ALL
100 JEP11871.80000 ALL
250 JEP29679.50000 ALL
500 JEP59359.00000 ALL
1000 JEP118718.00000 ALL
2000 JEP237436.00000 ALL
5000 JEP593590.00000 ALL
10000 JEP1187180.00000 ALL
Обменные курсы Албанский лек / Фунт Джерси
1 ALL0.00842 JEP
5 ALL0.04212 JEP
10 ALL0.08423 JEP
20 ALL0.16847 JEP
50 ALL0.42116 JEP
100 ALL0.84233 JEP
250 ALL2.10582 JEP
500 ALL4.21164 JEP
1000 ALL8.42329 JEP
2000 ALL16.84658 JEP
5000 ALL42.11645 JEP
10000 ALL84.23290 JEP