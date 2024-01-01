История обменного курса фунт Джерси–албанские леки

Обменный курс фунт Джерси/албанские леки сейчас составляет 118,988, отражая изменение в размере -0.138% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.445% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/албанские леки колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 119,599, и минимумом, равным 118,963, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.154% увеличение стоимости.