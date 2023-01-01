1 Yeni İsrail şekelinden Guyana dolarına
Reel döviz kuru ile ILS → GYD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Guyana Doları
|1 ILS
|54.90270 GYD
|5 ILS
|274.51350 GYD
|10 ILS
|549.02700 GYD
|20 ILS
|1098.05400 GYD
|50 ILS
|2745.13500 GYD
|100 ILS
|5490.27000 GYD
|250 ILS
|13725.67500 GYD
|500 ILS
|27451.35000 GYD
|1000 ILS
|54902.70000 GYD
|2000 ILS
|109805.40000 GYD
|5000 ILS
|274513.50000 GYD
|10000 ILS
|549027.00000 GYD