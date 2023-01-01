2000 Yeni İsrail şekelinden Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile ILS → GYD çevirin

2.000 ils
109.805,40 gyd

1.00000 ILS = 54.90270 GYD

20:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

ILS → GYD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 GYD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni İsrail şekelinden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Guyana Doları
1 ILS54.90270 GYD
5 ILS274.51350 GYD
10 ILS549.02700 GYD
20 ILS1098.05400 GYD
50 ILS2745.13500 GYD
100 ILS5490.27000 GYD
250 ILS13725.67500 GYD
500 ILS27451.35000 GYD
1000 ILS54902.70000 GYD
2000 ILS109805.40000 GYD
5000 ILS274513.50000 GYD
10000 ILS549027.00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 GYD0.01821 ILS
5 GYD0.09107 ILS
10 GYD0.18214 ILS
20 GYD0.36428 ILS
50 GYD0.91070 ILS
100 GYD1.82140 ILS
250 GYD4.55350 ILS
500 GYD9.10700 ILS
1000 GYD18.21400 ILS
2000 GYD36.42800 ILS
5000 GYD91.07000 ILS
10000 GYD182.14000 ILS