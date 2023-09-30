500 Yeni İsrail şekelinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile ILS → GBP çevirin

500 ils
107,52 gbp

1.00000 ILS = 0.21503 GBP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Tek hesapta 40+ para birimi

ILS → GBP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 GBP
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni İsrail şekelinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / İngiliz Pound Sterlini
1 ILS0.21503 GBP
5 ILS1.07515 GBP
10 ILS2.15030 GBP
20 ILS4.30060 GBP
50 ILS10.75150 GBP
100 ILS21.50300 GBP
250 ILS53.75750 GBP
500 ILS107.51500 GBP
1000 ILS215.03000 GBP
2000 ILS430.06000 GBP
5000 ILS1075.15000 GBP
10000 ILS2150.30000 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Yeni İsrail Şekeli
1 GBP4.65052 ILS
5 GBP23.25260 ILS
10 GBP46.50520 ILS
20 GBP93.01040 ILS
50 GBP232.52600 ILS
100 GBP465.05200 ILS
250 GBP1162.63000 ILS
500 GBP2325.26000 ILS
1000 GBP4650.52000 ILS
2000 GBP9301.04000 ILS
5000 GBP23252.60000 ILS
10000 GBP46505.20000 ILS