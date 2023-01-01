100 Endonezya rupisinden Tayland bahtına
Reel döviz kuru ile IDR → THB çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Tayland Bahtı / Endonezya Rupisi
|1 THB
|423.19300 IDR
|5 THB
|2115.96500 IDR
|10 THB
|4231.93000 IDR
|20 THB
|8463.86000 IDR
|50 THB
|21159.65000 IDR
|100 THB
|42319.30000 IDR
|250 THB
|105798.25000 IDR
|500 THB
|211596.50000 IDR
|1000 THB
|423193.00000 IDR
|2000 THB
|846386.00000 IDR
|5000 THB
|2115965.00000 IDR
|10000 THB
|4231930.00000 IDR