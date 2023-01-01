5000 Endonezya rupisinden Meksika pesosuna
Reel döviz kuru ile IDR → MXN çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Meksika Pesosu / Endonezya Rupisi
|1 MXN
|887.40700 IDR
|5 MXN
|4437.03500 IDR
|10 MXN
|8874.07000 IDR
|20 MXN
|17748.14000 IDR
|50 MXN
|44370.35000 IDR
|100 MXN
|88740.70000 IDR
|250 MXN
|221851.75000 IDR
|500 MXN
|443703.50000 IDR
|1000 MXN
|887407.00000 IDR
|2000 MXN
|1774814.00000 IDR
|5000 MXN
|4437035.00000 IDR
|10000 MXN
|8874070.00000 IDR