500 Endonezya rupisinden Fas dirhemine
Reel döviz kuru ile IDR → MAD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Fas Dirhemi / Endonezya Rupisi
|1 MAD
|1502.75000 IDR
|5 MAD
|7513.75000 IDR
|10 MAD
|15027.50000 IDR
|20 MAD
|30055.00000 IDR
|50 MAD
|75137.50000 IDR
|100 MAD
|150275.00000 IDR
|250 MAD
|375687.50000 IDR
|500 MAD
|751375.00000 IDR
|1000 MAD
|1502750.00000 IDR
|2000 MAD
|3005500.00000 IDR
|5000 MAD
|7513750.00000 IDR
|10000 MAD
|15027500.00000 IDR