10 bin Fas dirheminden Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile MAD → IDR çevirin

10.000 mad
16.342.800 idr

1,000د.م. MAD = 1.634Rp IDR

13:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.650,84001.651,1000
Düşük1.634,28001.596,5700
Ortalama1.645,99831.631,8486
Değişim-0.59%2.13%
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1 MAD → IDR istatistikleri

MAD → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.650,8400, en düşük 1.634,2800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.645,9983 oldu. MAD → IDR kurundaki değişiklik -0.59 değerindeydi.

MAD → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.651,1000, en düşük 1.596,5700 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.631,8486 oldu. MAD → IDR kurundaki değişiklik 2.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,9640,7820,9271,3811,5291,33818,189
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,61611,1851,7661,9561,71123,264
1 EUR1,079656,0240,84411,491,651,44319,626

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

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MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Endonezya Rupisi
1 MAD1.634,28000 IDR
5 MAD8.171,40000 IDR
10 MAD16.342,80000 IDR
20 MAD32.685,60000 IDR
50 MAD81.714,00000 IDR
100 MAD163.428,00000 IDR
250 MAD408.570,00000 IDR
500 MAD817.140,00000 IDR
1000 MAD1.634.280,00000 IDR
2000 MAD3.268.560,00000 IDR
5000 MAD8.171.400,00000 IDR
10000 MAD16.342.800,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Fas Dirhemi
1 IDR0,00061 MAD
5 IDR0,00306 MAD
10 IDR0,00612 MAD
20 IDR0,01224 MAD
50 IDR0,03059 MAD
100 IDR0,06119 MAD
250 IDR0,15297 MAD
500 IDR0,30595 MAD
1000 IDR0,61189 MAD
2000 IDR1,22378 MAD
5000 IDR3,05946 MAD
10000 IDR6,11891 MAD