2000 Endonezya rupisinden Haiti gurdusuna
Reel döviz kuru ile IDR → HTG çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Endonezya Rupisi
|1 HTG
|114.05900 IDR
|5 HTG
|570.29500 IDR
|10 HTG
|1140.59000 IDR
|20 HTG
|2281.18000 IDR
|50 HTG
|5702.95000 IDR
|100 HTG
|11405.90000 IDR
|250 HTG
|28514.75000 IDR
|500 HTG
|57029.50000 IDR
|1000 HTG
|114059.00000 IDR
|2000 HTG
|228118.00000 IDR
|5000 HTG
|570295.00000 IDR
|10000 HTG
|1140590.00000 IDR