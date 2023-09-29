150000 Macar forintinden ABD dolarına
Reel döviz kuru ile HUF → USD çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / ABD Doları
|2000 HUF
|5.42964 USD
|5000 HUF
|13.57410 USD
|10000 HUF
|27.14820 USD
|15000 HUF
|40.72230 USD
|20000 HUF
|54.29640 USD
|30000 HUF
|81.44460 USD
|40000 HUF
|108.59280 USD
|50000 HUF
|135.74100 USD
|60000 HUF
|162.88920 USD
|100000 HUF
|271.48200 USD
|150000 HUF
|407.22300 USD
|200000 HUF
|542.96400 USD
|Çevrim kurları ABD Doları / Macar Forinti
|1 USD
|368.34900 HUF
|5 USD
|1841.74500 HUF
|10 USD
|3683.49000 HUF
|20 USD
|7366.98000 HUF
|50 USD
|18417.45000 HUF
|100 USD
|36834.90000 HUF
|250 USD
|92087.25000 HUF
|500 USD
|184174.50000 HUF
|1000 USD
|368349.00000 HUF
|2000 USD
|736698.00000 HUF
|5000 USD
|1841745.00000 HUF
|10000 USD
|3683490.00000 HUF