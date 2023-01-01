60000 Macar forintinden Cezayir dinarına
Reel döviz kuru ile HUF → DZD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Cezayir Dinarı
|2000 HUF
|745.68600 DZD
|5000 HUF
|1864.21500 DZD
|10000 HUF
|3728.43000 DZD
|15000 HUF
|5592.64500 DZD
|20000 HUF
|7456.86000 DZD
|30000 HUF
|11185.29000 DZD
|40000 HUF
|14913.72000 DZD
|50000 HUF
|18642.15000 DZD
|60000 HUF
|22370.58000 DZD
|100000 HUF
|37284.30000 DZD
|150000 HUF
|55926.45000 DZD
|200000 HUF
|74568.60000 DZD