1 Honduras lempirasından Yemen riyaline
Reel döviz kuru ile HNL → OMR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Honduras lempirasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Honduras Lempirası
|1 OMR
|64.05630 HNL
|5 OMR
|320.28150 HNL
|10 OMR
|640.56300 HNL
|20 OMR
|1281.12600 HNL
|50 OMR
|3202.81500 HNL
|100 OMR
|6405.63000 HNL
|250 OMR
|16014.07500 HNL
|500 OMR
|32028.15000 HNL
|1000 OMR
|64056.30000 HNL
|2000 OMR
|128112.60000 HNL
|5000 OMR
|320281.50000 HNL
|10000 OMR
|640563.00000 HNL