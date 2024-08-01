Hong Kong dolarından Haiti gurdusuna Geçmiş Döviz Kurları
Hong Kong dolarından Haiti gurdusuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Hong Kong dolarından (HKD) Haiti gurdusuna (HTG) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, HKD - HTG için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Hong Kong doları → Haiti gurdusu döviz kuru geçmişi
Bugünün Hong Kong doları Haiti gurdusuna döviz kuru şu anda 16,849, dünden bu yana %-0.050 değerinde değişti. Hong Kong doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.164 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Hong Kong doları Haiti gurdusuna döviz kuru en yüksek değeri 16,881 (25-07-2024) ile en düşük değeri 16,790 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.429 düşüş ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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