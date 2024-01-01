Gürcistan larisinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile GEL → VND çevirin

1.000 gel
9.235.270 vnd

1.00000 GEL = 9235.27000 VND

03:14 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538051.0729589.06731.452941.653870.9498618.34
1 GBP1.1712311.25665104.3171.701691.937031.112521.48
1 USD0.932050.795767183.01161.354151.541430.8852517.0931
1 INR0.01122750.009586210.012046510.01631280.01856880.01066420.205912

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Vietnam Dongu
1 GEL9235.27000 VND
5 GEL46176.35000 VND
10 GEL92352.70000 VND
20 GEL184705.40000 VND
50 GEL461763.50000 VND
100 GEL923527.00000 VND
250 GEL2308817.50000 VND
500 GEL4617635.00000 VND
1000 GEL9235270.00000 VND
2000 GEL18470540.00000 VND
5000 GEL46176350.00000 VND
10000 GEL92352700.00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Gürcistan Larisi
1 VND0.00011 GEL
5 VND0.00054 GEL
10 VND0.00108 GEL
20 VND0.00217 GEL
50 VND0.00541 GEL
100 VND0.01083 GEL
250 VND0.02707 GEL
500 VND0.05414 GEL
1000 VND0.10828 GEL
2000 VND0.21656 GEL
5000 VND0.54141 GEL
10000 VND1.08281 GEL