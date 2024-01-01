10 Gürcistan larisinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile GEL → SAR çevirin

10 gel
13,83 sar

1,000₾ GEL = 1,383SR SAR

02:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,39181,4040
Düşük1,34131,3074
Ortalama1,37641,3589
Değişim3.12%-1.24%
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1 GEL → SAR istatistikleri

GEL → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3918, en düşük 1,3413 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3764 oldu. GEL → SAR kurundaki değişiklik 3.12 değerindeydi.

GEL → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4040, en düşük 1,3074 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3589 oldu. GEL → SAR kurundaki değişiklik -1.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6241,4961,6590,9520,218
1 GBP1,18711,285107,5761,7761,9691,12724
1 USD0,9240,778183,7131,3821,5320,87718,676
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Arabistan Riyali
1 GEL1,38307 SAR
5 GEL6,91535 SAR
10 GEL13,83070 SAR
20 GEL27,66140 SAR
50 GEL69,15350 SAR
100 GEL138,30700 SAR
250 GEL345,76750 SAR
500 GEL691,53500 SAR
1000 GEL1.383,07000 SAR
2000 GEL2.766,14000 SAR
5000 GEL6.915,35000 SAR
10000 GEL13.830,70000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Gürcistan Larisi
1 SAR0,72303 GEL
5 SAR3,61515 GEL
10 SAR7,23029 GEL
20 SAR14,46058 GEL
50 SAR36,15145 GEL
100 SAR72,30290 GEL
250 SAR180,75725 GEL
500 SAR361,51450 GEL
1000 SAR723,02900 GEL
2000 SAR1.446,05800 GEL
5000 SAR3.615,14500 GEL
10000 SAR7.230,29000 GEL