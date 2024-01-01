5 Arabistan riyalinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile SAR → GEL çevirin

5 sar
3,60 gel

1,000SR SAR = 0,7207₾ GEL

08:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → GEL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,74450,7649
Düşük0,71850,7123
Ortalama0,72580,7363
Değişim-3.20%0.94%
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1 SAR → GEL istatistikleri

SAR → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7445, en düşük 0,7185 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7258 oldu. SAR → GEL kurundaki değişiklik -3.20 değerindeydi.

SAR → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7649, en düşük 0,7123 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7363 oldu. SAR → GEL kurundaki değişiklik 0.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,744278,91,3870,92558,0241,5350,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,363201,03110,66741,8231,1060,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Gürcistan Larisi
1 SAR0,72073 GEL
5 SAR3,60364 GEL
10 SAR7,20728 GEL
20 SAR14,41456 GEL
50 SAR36,03640 GEL
100 SAR72,07280 GEL
250 SAR180,18200 GEL
500 SAR360,36400 GEL
1000 SAR720,72800 GEL
2000 SAR1.441,45600 GEL
5000 SAR3.603,64000 GEL
10000 SAR7.207,28000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Arabistan Riyali
1 GEL1,38749 SAR
5 GEL6,93745 SAR
10 GEL13,87490 SAR
20 GEL27,74980 SAR
50 GEL69,37450 SAR
100 GEL138,74900 SAR
250 GEL346,87250 SAR
500 GEL693,74500 SAR
1000 GEL1.387,49000 SAR
2000 GEL2.774,98000 SAR
5000 GEL6.937,45000 SAR
10000 GEL13.874,90000 SAR