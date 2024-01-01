Gürcistan larisinden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile GEL → NPR çevirin

1.000 gel
50.202,70 npr

1.00000 GEL = 50.20270 NPR

03:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85381.07389.07811.4531.653950.9498918.3405
1 GBP1.1712311.25675104.3331.701831.937191.1125421.4813
1 USD0.931950.795703183.01781.354151.541430.8852517.0927
1 INR0.01122610.009584730.012045610.01631160.01856740.01066340.205892

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Nepal Rupisi
1 GEL50.20270 NPR
5 GEL251.01350 NPR
10 GEL502.02700 NPR
20 GEL1004.05400 NPR
50 GEL2510.13500 NPR
100 GEL5020.27000 NPR
250 GEL12550.67500 NPR
500 GEL25101.35000 NPR
1000 GEL50202.70000 NPR
2000 GEL100405.40000 NPR
5000 GEL251013.50000 NPR
10000 GEL502027.00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Gürcistan Larisi
1 NPR0.01992 GEL
5 NPR0.09960 GEL
10 NPR0.19919 GEL
20 NPR0.39838 GEL
50 NPR0.99596 GEL
100 NPR1.99192 GEL
250 NPR4.97980 GEL
500 NPR9.95960 GEL
1000 NPR19.91920 GEL
2000 NPR39.83840 GEL
5000 NPR99.59600 GEL
10000 NPR199.19200 GEL