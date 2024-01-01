Gürcistan larisinden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile GEL → MVR çevirin

1.000 gel
5.821,67 mvr

1.00000 GEL = 5.82167 MVR

03:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538051.07389.07961.4531.653950.9498918.3391
1 GBP1.1712311.25675104.3341.701831.937191.1125421.4796
1 USD0.931950.795703183.01921.354151.541430.8852517.0914
1 INR0.01122590.009584570.012045410.01631130.01856710.01066320.205873

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Gürcistan larisinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Maldivler Rufiyaası
1 GEL5.82167 MVR
5 GEL29.10835 MVR
10 GEL58.21670 MVR
20 GEL116.43340 MVR
50 GEL291.08350 MVR
100 GEL582.16700 MVR
250 GEL1455.41750 MVR
500 GEL2910.83500 MVR
1000 GEL5821.67000 MVR
2000 GEL11643.34000 MVR
5000 GEL29108.35000 MVR
10000 GEL58216.70000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Gürcistan Larisi
1 MVR0.17177 GEL
5 MVR0.85886 GEL
10 MVR1.71772 GEL
20 MVR3.43544 GEL
50 MVR8.58860 GEL
100 MVR17.17720 GEL
250 MVR42.94300 GEL
500 MVR85.88600 GEL
1000 MVR171.77200 GEL
2000 MVR343.54400 GEL
5000 MVR858.86000 GEL
10000 MVR1717.72000 GEL