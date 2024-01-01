500 Gürcistan larisinden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile GEL → LRD çevirin

500 gel
36.016,30 lrd

1,000₾ GEL = 72,03L$ LRD

01:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek72,376772,3912
Düşük69,491267,5609
Ortalama71,498370,3242
Değişim3.66%-0.20%
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1 GEL → LRD istatistikleri

GEL → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 72,3767, en düşük 69,4912 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 71,4983 oldu. GEL → LRD kurundaki değişiklik 3.66 değerindeydi.

GEL → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 72,3912, en düşük 67,5609 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 70,3242 oldu. GEL → LRD kurundaki değişiklik -0.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6441,4961,6560,9520,209
1 GBP1,18711,286107,6051,7761,9661,12723,99
1 USD0,9230,778183,6931,3811,5290,87718,659
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Liberya Doları
1 GEL72,03260 LRD
5 GEL360,16300 LRD
10 GEL720,32600 LRD
20 GEL1.440,65200 LRD
50 GEL3.601,63000 LRD
100 GEL7.203,26000 LRD
250 GEL18.008,15000 LRD
500 GEL36.016,30000 LRD
1000 GEL72.032,60000 LRD
2000 GEL144.065,20000 LRD
5000 GEL360.163,00000 LRD
10000 GEL720.326,00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Gürcistan Larisi
1 LRD0,01388 GEL
5 LRD0,06941 GEL
10 LRD0,13883 GEL
20 LRD0,27765 GEL
50 LRD0,69413 GEL
100 LRD1,38826 GEL
250 LRD3,47065 GEL
500 LRD6,94130 GEL
1000 LRD13,88260 GEL
2000 LRD27,76520 GEL
5000 LRD69,41300 GEL
10000 LRD138,82600 GEL