50 Liberya dolarından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile LRD → GEL çevirin

50 lrd
0,70 gel

1,000L$ LRD = 0,01390₾ GEL

08:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01440,0148
Düşük0,01380,0138
Ortalama0,01400,0142
Değişim-3.41%0.32%
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1 LRD → GEL istatistikleri

LRD → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0144, en düşük 0,0138 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0140 oldu. LRD → GEL kurundaki değişiklik -3.41 değerindeydi.

LRD → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0148, en düşük 0,0138 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0142 oldu. LRD → GEL kurundaki değişiklik 0.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2320,9270,7821,33883,7461,683
1 CAD0,723113,1810,670,5660,96760,5471,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5930,092
1 EUR1,0791,49219,66710,8441,44390,3411,816

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Liberya dolarından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Gürcistan Larisi
1 LRD0,01390 GEL
5 LRD0,06950 GEL
10 LRD0,13900 GEL
20 LRD0,27800 GEL
50 LRD0,69500 GEL
100 LRD1,39000 GEL
250 LRD3,47500 GEL
500 LRD6,95000 GEL
1000 LRD13,90000 GEL
2000 LRD27,80000 GEL
5000 LRD69,50000 GEL
10000 LRD139,00000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Liberya Doları
1 GEL71,94240 LRD
5 GEL359,71200 LRD
10 GEL719,42400 LRD
20 GEL1.438,84800 LRD
50 GEL3.597,12000 LRD
100 GEL7.194,24000 LRD
250 GEL17.985,60000 LRD
500 GEL35.971,20000 LRD
1000 GEL71.942,40000 LRD
2000 GEL143.884,80000 LRD
5000 GEL359.712,00000 LRD
10000 GEL719.424,00000 LRD