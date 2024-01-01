Gürcistan larisinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile GEL → BAM çevirin

1.000 gel
688,91 bam

1.00000 GEL = 0.68891 BAM

03:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538451.072989.05641.452971.654050.9499718.34
1 GBP1.1711711.25655104.31.701681.937181.1125821.4793
1 USD0.932050.79583183.00531.354251.541660.885417.0939
1 INR0.01122880.00958770.012047410.01631520.01857310.01066680.205937

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 GEL0.68891 BAM
5 GEL3.44454 BAM
10 GEL6.88907 BAM
20 GEL13.77814 BAM
50 GEL34.44535 BAM
100 GEL68.89070 BAM
250 GEL172.22675 BAM
500 GEL344.45350 BAM
1000 GEL688.90700 BAM
2000 GEL1377.81400 BAM
5000 GEL3444.53500 BAM
10000 GEL6889.07000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Gürcistan Larisi
1 BAM1.45158 GEL
5 BAM7.25790 GEL
10 BAM14.51580 GEL
20 BAM29.03160 GEL
50 BAM72.57900 GEL
100 BAM145.15800 GEL
250 BAM362.89500 GEL
500 BAM725.79000 GEL
1000 BAM1451.58000 GEL
2000 BAM2903.16000 GEL
5000 BAM7257.90000 GEL
10000 BAM14515.80000 GEL