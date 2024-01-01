10 bin Gürcistan larisinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile GEL → AUD çevirin

1,000₾ GEL = 0,5675A$ AUD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → AUD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AUD
1 GEL → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,56750,5675
Düşük0,54700,5295
Ortalama0,55560,5485
Değişim3.54%2.81%
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1 GEL → AUD istatistikleri

GEL → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5675, en düşük 0,5470 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5556 oldu. GEL → AUD kurundaki değişiklik 3.54 değerindeydi.

GEL → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5675, en düşük 0,5295 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5485 oldu. GEL → AUD kurundaki değişiklik 2.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - AUD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Avustralya Doları
1 GEL0,56751 AUD
5 GEL2,83756 AUD
10 GEL5,67511 AUD
20 GEL11,35022 AUD
50 GEL28,37555 AUD
100 GEL56,75110 AUD
250 GEL141,87775 AUD
500 GEL283,75550 AUD
1000 GEL567,51100 AUD
2000 GEL1.135,02200 AUD
5000 GEL2.837,55500 AUD
10000 GEL5.675,11000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Gürcistan Larisi
1 AUD1,76208 GEL
5 AUD8,81040 GEL
10 AUD17,62080 GEL
20 AUD35,24160 GEL
50 AUD88,10400 GEL
100 AUD176,20800 GEL
250 AUD440,52000 GEL
500 AUD881,04000 GEL
1000 AUD1.762,08000 GEL
2000 AUD3.524,16000 GEL
5000 AUD8.810,40000 GEL
10000 AUD17.620,80000 GEL