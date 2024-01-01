1 Fiji dolarından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile FJD → RON çevirin

1,000FJ$ FJD = 2,072L RON

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → RON çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RON
1 FJD → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,07322,0732
Düşük2,00841,9983
Ortalama2,04132,0287
Değişim1.07%3.29%
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1 FJD → RON istatistikleri

FJD → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0732, en düşük 2,0084 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,0413 oldu. FJD → RON kurundaki değişiklik 1.07 değerindeydi.

FJD → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0732, en düşük 1,9983 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0287 oldu. FJD → RON kurundaki değişiklik 3.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - RON tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Rumen Leyi
1 FJD2,07249 RON
5 FJD10,36245 RON
10 FJD20,72490 RON
20 FJD41,44980 RON
50 FJD103,62450 RON
100 FJD207,24900 RON
250 FJD518,12250 RON
500 FJD1.036,24500 RON
1000 FJD2.072,49000 RON
2000 FJD4.144,98000 RON
5000 FJD10.362,45000 RON
10000 FJD20.724,90000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Fiji Doları
1 RON0,48251 FJD
5 RON2,41256 FJD
10 RON4,82512 FJD
20 RON9,65024 FJD
50 RON24,12560 FJD
100 RON48,25120 FJD
250 RON120,62800 FJD
500 RON241,25600 FJD
1000 RON482,51200 FJD
2000 RON965,02400 FJD
5000 RON2.412,56000 FJD
10000 RON4.825,12000 FJD