bin Fiji dolarından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile FJD → MDL çevirin

1,000FJ$ FJD = 7,929L MDL

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → MDL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MDL
1 FJD → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,97297,9729
Düşük7,81987,7084
Ortalama7,89277,8572
Değişim-0.17%1.70%
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1 FJD → MDL istatistikleri

FJD → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,9729, en düşük 7,8198 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,8927 oldu. FJD → MDL kurundaki değişiklik -0.17 değerindeydi.

FJD → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,9729, en düşük 7,7084 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,8572 oldu. FJD → MDL kurundaki değişiklik 1.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - MDL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Fiji Doları / Moldova Leyi
1 FJD7,92926 MDL
5 FJD39,64630 MDL
10 FJD79,29260 MDL
20 FJD158,58520 MDL
50 FJD396,46300 MDL
100 FJD792,92600 MDL
250 FJD1.982,31500 MDL
500 FJD3.964,63000 MDL
1000 FJD7.929,26000 MDL
2000 FJD15.858,52000 MDL
5000 FJD39.646,30000 MDL
10000 FJD79.292,60000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Fiji Doları
1 MDL0,12612 FJD
5 MDL0,63058 FJD
10 MDL1,26115 FJD
20 MDL2,52230 FJD
50 MDL6,30575 FJD
100 MDL12,61150 FJD
250 MDL31,52875 FJD
500 MDL63,05750 FJD
1000 MDL126,11500 FJD
2000 MDL252,23000 FJD
5000 MDL630,57500 FJD
10000 MDL1.261,15000 FJD