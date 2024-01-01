20 Moldova leyinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile MDL → FJD çevirin

20 mdl
2,57 fjd

1,000L MDL = 0,1287FJ$ FJD

15:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → FJD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12910,1292
Düşük0,12590,1257
Ortalama0,12750,1276
Değişim1.14%0.10%
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1 MDL → FJD istatistikleri

MDL → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1291, en düşük 0,1259 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1275 oldu. MDL → FJD kurundaki değişiklik 1.14 değerindeydi.

MDL → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1292, en düşük 0,1257 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1276 oldu. MDL → FJD kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,181,3851,53483,7391,6771,337
1 GBP1,277123,2151,7681,958106,9312,1421,707
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6060,0920,074
1 CAD0,7220,56613,1311,10860,4771,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Fiji Doları
1 MDL0,12872 FJD
5 MDL0,64361 FJD
10 MDL1,28722 FJD
20 MDL2,57444 FJD
50 MDL6,43610 FJD
100 MDL12,87220 FJD
250 MDL32,18050 FJD
500 MDL64,36100 FJD
1000 MDL128,72200 FJD
2000 MDL257,44400 FJD
5000 MDL643,61000 FJD
10000 MDL1.287,22000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Moldova Leyi
1 FJD7,76866 MDL
5 FJD38,84330 MDL
10 FJD77,68660 MDL
20 FJD155,37320 MDL
50 FJD388,43300 MDL
100 FJD776,86600 MDL
250 FJD1.942,16500 MDL
500 FJD3.884,33000 MDL
1000 FJD7.768,66000 MDL
2000 FJD15.537,32000 MDL
5000 FJD38.843,30000 MDL
10000 FJD77.686,60000 MDL