10 Fiji dolarından Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile FJD → BAM çevirin

1,000FJ$ FJD = 0,8146KM BAM

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → BAM çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BAM
1 FJD → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,81500,8150
Düşük0,78950,7849
Ortalama0,80250,7975
Değişim1.01%3.33%
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1 FJD → BAM istatistikleri

FJD → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8150, en düşük 0,7895 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8025 oldu. FJD → BAM kurundaki değişiklik 1.01 değerindeydi.

FJD → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8150, en düşük 0,7849 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7975 oldu. FJD → BAM kurundaki değişiklik 3.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - BAM tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Çevrim kurları Fiji Doları / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 FJD0,81456 BAM
5 FJD4,07278 BAM
10 FJD8,14555 BAM
20 FJD16,29110 BAM
50 FJD40,72775 BAM
100 FJD81,45550 BAM
250 FJD203,63875 BAM
500 FJD407,27750 BAM
1000 FJD814,55500 BAM
2000 FJD1.629,11000 BAM
5000 FJD4.072,77500 BAM
10000 FJD8.145,55000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Fiji Doları
1 BAM1,22766 FJD
5 BAM6,13830 FJD
10 BAM12,27660 FJD
20 BAM24,55320 FJD
50 BAM61,38300 FJD
100 BAM122,76600 FJD
250 BAM306,91500 FJD
500 BAM613,83000 FJD
1000 BAM1.227,66000 FJD
2000 BAM2.455,32000 FJD
5000 BAM6.138,30000 FJD
10000 BAM12.276,60000 FJD