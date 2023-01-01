10 Bosna Hersek konvertibl markından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile BAM → FJD çevirin

10 bam
12,36 fjd

1.00000 BAM = 1.23616 FJD

23:36 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

BAM → FJD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BAM → 0 FJD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.056287.83891.424661.643380.966418.5256
1GBP1.155611.2205101.5031.646271.899021.1167721.4074
1USD0.94680.819336183.1651.348851.555940.91517.5399
1INR0.01138450.009851940.012024310.0162190.0187090.01100220.210905

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bosna Hersek konvertibl markından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bosna Hersek konvertibl markı

BAM → USD

BAM → AUD

BAM → GBP

BAM → NZD

BAM → ZAR

BAM → CAD

BAM → INR

BAM → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Fiji Doları
1 BAM1.23616 FJD
5 BAM6.18080 FJD
10 BAM12.36160 FJD
20 BAM24.72320 FJD
50 BAM61.80800 FJD
100 BAM123.61600 FJD
250 BAM309.04000 FJD
500 BAM618.08000 FJD
1000 BAM1236.16000 FJD
2000 BAM2472.32000 FJD
5000 BAM6180.80000 FJD
10000 BAM12361.60000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 FJD0.80895 BAM
5 FJD4.04477 BAM
10 FJD8.08954 BAM
20 FJD16.17908 BAM
50 FJD40.44770 BAM
100 FJD80.89540 BAM
250 FJD202.23850 BAM
500 FJD404.47700 BAM
1000 FJD808.95400 BAM
2000 FJD1617.90800 BAM
5000 FJD4044.77000 BAM
10000 FJD8089.54000 BAM