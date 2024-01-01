2.000 Etiyopya birrinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile ETB → TRY çevirin

1,000Br ETB = 0,2824TL TRY

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → TRY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TRY
1 ETB → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,29380,3167
Düşük0,28000,2800
Ortalama0,28470,2929
Değişim-2.34%-8.83%
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1 ETB → TRY istatistikleri

ETB → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2938, en düşük 0,2800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2847 oldu. ETB → TRY kurundaki değişiklik -2.34 değerindeydi.

ETB → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3167, en düşük 0,2800 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2929 oldu. ETB → TRY kurundaki değişiklik -8.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Türk Lirası
1 ETB0,28236 TRY
5 ETB1,41181 TRY
10 ETB2,82362 TRY
20 ETB5,64724 TRY
50 ETB14,11810 TRY
100 ETB28,23620 TRY
250 ETB70,59050 TRY
500 ETB141,18100 TRY
1000 ETB282,36200 TRY
2000 ETB564,72400 TRY
5000 ETB1.411,81000 TRY
10000 ETB2.823,62000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Etiyopya Birri
1 TRY3,54156 ETB
5 TRY17,70780 ETB
10 TRY35,41560 ETB
20 TRY70,83120 ETB
50 TRY177,07800 ETB
100 TRY354,15600 ETB
250 TRY885,39000 ETB
500 TRY1.770,78000 ETB
1000 TRY3.541,56000 ETB
2000 TRY7.083,12000 ETB
5000 TRY17.707,80000 ETB
10000 TRY35.415,60000 ETB