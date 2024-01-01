1 Mısır lirasından Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile EGP → XCD çevirin

1,000E£ EGP = 0,05472$ XCD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → XCD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XCD
1 EGP → XCDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05550,0560
Düşük0,05440,0544
Ortalama0,05510,0555
Değişim-1.43%-1.14%
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1 EGP → XCD istatistikleri

EGP → XCD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0555, en düşük 0,0544 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0551 oldu. EGP → XCD kurundaki değişiklik -1.43 değerindeydi.

EGP → XCD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0560, en düşük 0,0544 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0555 oldu. EGP → XCD kurundaki değişiklik -1.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - XCD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Doğu Karayip Doları
1 EGP0,05472 XCD
5 EGP0,27358 XCD
10 EGP0,54717 XCD
20 EGP1,09434 XCD
50 EGP2,73585 XCD
100 EGP5,47169 XCD
250 EGP13,67922 XCD
500 EGP27,35845 XCD
1000 EGP54,71690 XCD
2000 EGP109,43380 XCD
5000 EGP273,58450 XCD
10000 EGP547,16900 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Mısır Lirası
1 XCD18,27590 EGP
5 XCD91,37950 EGP
10 XCD182,75900 EGP
20 XCD365,51800 EGP
50 XCD913,79500 EGP
100 XCD1.827,59000 EGP
250 XCD4.568,97500 EGP
500 XCD9.137,95000 EGP
1000 XCD18.275,90000 EGP
2000 XCD36.551,80000 EGP
5000 XCD91.379,50000 EGP
10000 XCD182.759,00000 EGP