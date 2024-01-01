bin Doğu Karayip dolarından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile XCD → EGP çevirin

1,000$ XCD = 18,31E£ EGP

07:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → EGP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EGP
1 XCD → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek18,372418,3724
Düşük18,009817,8613
Ortalama18,161318,0331
Değişim1.69%1.37%
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1 XCD → EGP istatistikleri

XCD → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 18,3724, en düşük 18,0098 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,1613 oldu. XCD → EGP kurundaki değişiklik 1.69 değerindeydi.

XCD → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 18,3724, en düşük 17,8613 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 18,0331 oldu. XCD → EGP kurundaki değişiklik 1.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - EGP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9761,5360,7891,40284,4131,340,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6960,0750,053
1 AUD0,65111,70510,5140,91354,9650,8720,615
1 GBP1,26722,7821,94611,777106,981,6981,198

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Mısır Lirası
1 XCD18,31480 EGP
5 XCD91,57400 EGP
10 XCD183,14800 EGP
20 XCD366,29600 EGP
50 XCD915,74000 EGP
100 XCD1.831,48000 EGP
250 XCD4.578,70000 EGP
500 XCD9.157,40000 EGP
1000 XCD18.314,80000 EGP
2000 XCD36.629,60000 EGP
5000 XCD91.574,00000 EGP
10000 XCD183.148,00000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Doğu Karayip Doları
1 EGP0,05460 XCD
5 EGP0,27300 XCD
10 EGP0,54601 XCD
20 EGP1,09201 XCD
50 EGP2,73003 XCD
100 EGP5,46006 XCD
250 EGP13,65015 XCD
500 EGP27,30030 XCD
1000 EGP54,60060 XCD
2000 EGP109,20120 XCD
5000 EGP273,00300 XCD
10000 EGP546,00600 XCD