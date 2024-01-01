5.000 Doğu Karayip dolarından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile XCD → EGP çevirin

1,000$ XCD = 18,32E£ EGP

07:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → EGP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EGP
1 XCD → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek18,372418,3724
Düşük18,009817,8613
Ortalama18,161318,0331
Değişim1.70%1.37%
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1 XCD → EGP istatistikleri

XCD → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 18,3724, en düşük 18,0098 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,1613 oldu. XCD → EGP kurundaki değişiklik 1.70 değerindeydi.

XCD → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 18,3724, en düşük 17,8613 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 18,0331 oldu. XCD → EGP kurundaki değişiklik 1.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - EGP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9771,5360,7891,40284,4091,340,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6950,0750,053
1 AUD0,65111,70610,5140,91354,9630,8720,616
1 GBP1,26722,7831,94611,777106,9751,6981,198

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

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XCD → INR

XCD → SGD

XCD → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Mısır Lirası
1 XCD18,31590 EGP
5 XCD91,57950 EGP
10 XCD183,15900 EGP
20 XCD366,31800 EGP
50 XCD915,79500 EGP
100 XCD1.831,59000 EGP
250 XCD4.578,97500 EGP
500 XCD9.157,95000 EGP
1000 XCD18.315,90000 EGP
2000 XCD36.631,80000 EGP
5000 XCD91.579,50000 EGP
10000 XCD183.159,00000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Doğu Karayip Doları
1 EGP0,05460 XCD
5 EGP0,27299 XCD
10 EGP0,54598 XCD
20 EGP1,09195 XCD
50 EGP2,72988 XCD
100 EGP5,45975 XCD
250 EGP13,64938 XCD
500 EGP27,29875 XCD
1000 EGP54,59750 XCD
2000 EGP109,19500 XCD
5000 EGP272,98750 XCD
10000 EGP545,97500 XCD