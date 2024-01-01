2.000 Mısır lirasından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile EGP → TMT çevirin

1,000E£ EGP = 0,07093T TMT

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → TMT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TMT
1 EGP → TMTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07200,0726
Düşük0,07060,0706
Ortalama0,07150,0719
Değişim-1.43%-1.14%
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1 EGP → TMT istatistikleri

EGP → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0720, en düşük 0,0706 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0715 oldu. EGP → TMT kurundaki değişiklik -1.43 değerindeydi.

EGP → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0726, en düşük 0,0706 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0719 oldu. EGP → TMT kurundaki değişiklik -1.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - TMT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Türkmenistan Manatı
1 EGP0,07093 TMT
5 EGP0,35465 TMT
10 EGP0,70929 TMT
20 EGP1,41859 TMT
50 EGP3,54647 TMT
100 EGP7,09293 TMT
250 EGP17,73233 TMT
500 EGP35,46465 TMT
1000 EGP70,92930 TMT
2000 EGP141,85860 TMT
5000 EGP354,64650 TMT
10000 EGP709,29300 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Mısır Lirası
1 TMT14,09850 EGP
5 TMT70,49250 EGP
10 TMT140,98500 EGP
20 TMT281,97000 EGP
50 TMT704,92500 EGP
100 TMT1.409,85000 EGP
250 TMT3.524,62500 EGP
500 TMT7.049,25000 EGP
1000 TMT14.098,50000 EGP
2000 TMT28.197,00000 EGP
5000 TMT70.492,50000 EGP
10000 TMT140.985,00000 EGP