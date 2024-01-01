1 Mısır lirasından Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile EGP → RSD çevirin

1,000E£ EGP = 2,249РСД RSD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → RSD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RSD
1 EGP → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,24932,2493
Düşük2,17782,1435
Ortalama2,21872,1925
Değişim1.62%3.92%
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1 EGP → RSD istatistikleri

EGP → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,2493, en düşük 2,1778 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,2187 oldu. EGP → RSD kurundaki değişiklik 1.62 değerindeydi.

EGP → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,2493, en düşük 2,1435 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1925 oldu. EGP → RSD kurundaki değişiklik 3.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - RSD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Sırp Dinarı
1 EGP2,24933 RSD
5 EGP11,24665 RSD
10 EGP22,49330 RSD
20 EGP44,98660 RSD
50 EGP112,46650 RSD
100 EGP224,93300 RSD
250 EGP562,33250 RSD
500 EGP1.124,66500 RSD
1000 EGP2.249,33000 RSD
2000 EGP4.498,66000 RSD
5000 EGP11.246,65000 RSD
10000 EGP22.493,30000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Mısır Lirası
1 RSD0,44458 EGP
5 RSD2,22288 EGP
10 RSD4,44577 EGP
20 RSD8,89154 EGP
50 RSD22,22885 EGP
100 RSD44,45770 EGP
250 RSD111,14425 EGP
500 RSD222,28850 EGP
1000 RSD444,57700 EGP
2000 RSD889,15400 EGP
5000 RSD2.222,88500 EGP
10000 RSD4.445,77000 EGP