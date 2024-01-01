10 Sırp dinarından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile RSD → EGP çevirin

10 rsd
4,49 egp

1,000РСД RSD = 0,4489E£ EGP

00:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → EGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,45040,4504
Düşük0,44310,4324
Ortalama0,44700,4408
Değişim1.18%1.82%
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1 RSD → EGP istatistikleri

RSD → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4504, en düşük 0,4431 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4470 oldu. RSD → EGP kurundaki değişiklik 1.18 değerindeydi.

RSD → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4504, en düşük 0,4324 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4408 oldu. RSD → EGP kurundaki değişiklik 1.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9360,78618,2941,3881,33783,726
1 EUR1,079120,430,84819,7381,4981,44290,332
1 MXN0,0530,04910,0410,9660,0730,0714,421
1 GBP1,2731,1824,099123,2821,7671,701106,554

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Mısır Lirası
1 RSD0,44890 EGP
5 RSD2,24448 EGP
10 RSD4,48895 EGP
20 RSD8,97790 EGP
50 RSD22,44475 EGP
100 RSD44,88950 EGP
250 RSD112,22375 EGP
500 RSD224,44750 EGP
1000 RSD448,89500 EGP
2000 RSD897,79000 EGP
5000 RSD2.244,47500 EGP
10000 RSD4.488,95000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Sırp Dinarı
1 EGP2,22769 RSD
5 EGP11,13845 RSD
10 EGP22,27690 RSD
20 EGP44,55380 RSD
50 EGP111,38450 RSD
100 EGP222,76900 RSD
250 EGP556,92250 RSD
500 EGP1.113,84500 RSD
1000 EGP2.227,69000 RSD
2000 EGP4.455,38000 RSD
5000 EGP11.138,45000 RSD
10000 EGP22.276,90000 RSD