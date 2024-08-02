Sırp dinarından Mısır lirasına Geçmiş Döviz Kurları
Sırp dinarından Mısır lirasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Sırp dinarından (RSD) Mısır lirasına (EGP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RSD - EGP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Sırp dinarı → Mısır lirası döviz kuru geçmişi
Bugünün Sırp dinarı Mısır lirasına döviz kuru şu anda 0,449, dünden bu yana %-0.091 değerinde değişti. Sırp dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.168 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Sırp dinarı Mısır lirasına döviz kuru en yüksek değeri 0,450 (31-07-2024) ile en düşük değeri 0,446 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.256 artış ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sırp dinarından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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