2.000 Mısır lirasından Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile EGP → MGA çevirin

1,000E£ EGP = 94,27Ar MGA

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → MGA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MGA
1 EGP → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek94,673194,6731
Düşük93,409392,8943
Ortalama94,044893,7798
Değişim-0.16%1.05%
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1 EGP → MGA istatistikleri

EGP → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 94,6731, en düşük 93,4093 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 94,0448 oldu. EGP → MGA kurundaki değişiklik -0.16 değerindeydi.

EGP → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 94,6731, en düşük 92,8943 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 93,7798 oldu. EGP → MGA kurundaki değişiklik 1.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - MGA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Madagaskar Ariarisi
1 EGP94,27030 MGA
5 EGP471,35150 MGA
10 EGP942,70300 MGA
20 EGP1.885,40600 MGA
50 EGP4.713,51500 MGA
100 EGP9.427,03000 MGA
250 EGP23.567,57500 MGA
500 EGP47.135,15000 MGA
1000 EGP94.270,30000 MGA
2000 EGP188.540,60000 MGA
5000 EGP471.351,50000 MGA
10000 EGP942.703,00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Mısır Lirası
1 MGA0,01061 EGP
5 MGA0,05304 EGP
10 MGA0,10608 EGP
20 MGA0,21216 EGP
50 MGA0,53039 EGP
100 MGA1,06078 EGP
250 MGA2,65195 EGP
500 MGA5,30390 EGP
1000 MGA10,60780 EGP
2000 MGA21,21560 EGP
5000 MGA53,03900 EGP
10000 MGA106,07800 EGP