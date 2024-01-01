500 Madagaskar ariarisinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile MGA → EGP çevirin

500 mga
5,36 egp

1,000Ar MGA = 0,01073E£ EGP

17:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → EGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01080,0108
Düşük0,01070,0105
Ortalama0,01070,0107
Değişim-0.54%-1.11%
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1 MGA → EGP istatistikleri

MGA → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0108, en düşük 0,0107 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0107 oldu. MGA → EGP kurundaki değişiklik -0.54 değerindeydi.

MGA → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0108, en düşük 0,0105 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0107 oldu. MGA → EGP kurundaki değişiklik -1.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,681,33718,2631,538
1 EUR1,07911,4970,8471,8131,44319,7071,659
1 CAD0,7210,66810,5661,2110,96413,1681,109
1 GBP1,2741,1811,76712,1411,70423,2711,959

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Mısır Lirası
1 MGA0,01073 EGP
5 MGA0,05364 EGP
10 MGA0,10728 EGP
20 MGA0,21456 EGP
50 MGA0,53641 EGP
100 MGA1,07281 EGP
250 MGA2,68203 EGP
500 MGA5,36405 EGP
1000 MGA10,72810 EGP
2000 MGA21,45620 EGP
5000 MGA53,64050 EGP
10000 MGA107,28100 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Madagaskar Ariarisi
1 EGP93,21300 MGA
5 EGP466,06500 MGA
10 EGP932,13000 MGA
20 EGP1.864,26000 MGA
50 EGP4.660,65000 MGA
100 EGP9.321,30000 MGA
250 EGP23.303,25000 MGA
500 EGP46.606,50000 MGA
1000 EGP93.213,00000 MGA
2000 EGP186.426,00000 MGA
5000 EGP466.065,00000 MGA
10000 EGP932.130,00000 MGA