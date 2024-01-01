10 bin Mısır lirasından Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile EGP → KGS çevirin

1,000E£ EGP = 1,747Лв KGS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

EGP → KGS çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

KGS
1 EGP → KGSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,76181,7627
Düşük1,73091,7281
Ortalama1,74551,7463
Değişim-0.52%-0.46%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 EGP → KGS istatistikleri

EGP → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7618, en düşük 1,7309 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7455 oldu. EGP → KGS kurundaki değişiklik -0.52 değerindeydi.

EGP → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7627, en düşük 1,7281 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7463 oldu. EGP → KGS kurundaki değişiklik -0.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - KGS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Kırgızistan Somu
1 EGP1,74729 KGS
5 EGP8,73645 KGS
10 EGP17,47290 KGS
20 EGP34,94580 KGS
50 EGP87,36450 KGS
100 EGP174,72900 KGS
250 EGP436,82250 KGS
500 EGP873,64500 KGS
1000 EGP1.747,29000 KGS
2000 EGP3.494,58000 KGS
5000 EGP8.736,45000 KGS
10000 EGP17.472,90000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Mısır Lirası
1 KGS0,57232 EGP
5 KGS2,86158 EGP
10 KGS5,72316 EGP
20 KGS11,44632 EGP
50 KGS28,61580 EGP
100 KGS57,23160 EGP
250 KGS143,07900 EGP
500 KGS286,15800 EGP
1000 KGS572,31600 EGP
2000 KGS1.144,63200 EGP
5000 KGS2.861,58000 EGP
10000 KGS5.723,16000 EGP