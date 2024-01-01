Cezayir dinarından Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile DZD → UGX çevirin

1.000 dzd
28.771 ugx

1.00000 DZD = 28.77080 UGX

01:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539951.0728589.09651.453231.654990.95007518.3442
1 GBP1.1709711.25625104.3271.701651.937911.1125121.4801
1 USD0.93210.79602183.04661.354551.542610.8855517.0986
1 INR0.01122380.009585220.012041410.01631070.01857530.01066330.205892

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cezayir dinarından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

DZD → EUR

DZD → GBP

DZD → INR

DZD → JPY

DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Uganda Şilini
1 DZD28.77080 UGX
5 DZD143.85400 UGX
10 DZD287.70800 UGX
20 DZD575.41600 UGX
50 DZD1438.54000 UGX
100 DZD2877.08000 UGX
250 DZD7192.70000 UGX
500 DZD14385.40000 UGX
1000 DZD28770.80000 UGX
2000 DZD57541.60000 UGX
5000 DZD143854.00000 UGX
10000 DZD287708.00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Cezayir Dinarı
1 UGX0.03476 DZD
5 UGX0.17379 DZD
10 UGX0.34757 DZD
20 UGX0.69515 DZD
50 UGX1.73787 DZD
100 UGX3.47574 DZD
250 UGX8.68935 DZD
500 UGX17.37870 DZD
1000 UGX34.75740 DZD
2000 UGX69.51480 DZD
5000 UGX173.78700 DZD
10000 UGX347.57400 DZD