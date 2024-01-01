Алжирские динары в угандийские шиллинги

Сконвертируйте DZD в UGX по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = Ush27,46 UGX

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к UGX

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UGX
1 DZD в UGXПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий27,603928,1498
Низкий27,461527,4615
В среднем27,519227,7520
Изменение-0.49%-0.88%
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Соотношение 1 DZD к UGX

За последние 30 дней максимальный курс DZD к UGX составил 27,6039, а минимальный — 27,4615. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 27,5192. Изменение курса DZD к UGX в процентном соотношении составило -0.49.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к UGX составил 28,1498, а минимальный — 27,4615. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 27,7520. Изменение курса DZD к UGX в процентном соотношении составило -0.88.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Угандийский шиллинг
1 DZD27,46150 UGX
5 DZD137,30750 UGX
10 DZD274,61500 UGX
20 DZD549,23000 UGX
50 DZD1 373,07500 UGX
100 DZD2 746,15000 UGX
250 DZD6 865,37500 UGX
500 DZD13 730,75000 UGX
1000 DZD27 461,50000 UGX
2000 DZD54 923,00000 UGX
5000 DZD137 307,50000 UGX
10000 DZD274 615,00000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Алжирский динар
1 UGX0,03641 DZD
5 UGX0,18207 DZD
10 UGX0,36415 DZD
20 UGX0,72829 DZD
50 UGX1,82074 DZD
100 UGX3,64147 DZD
250 UGX9,10368 DZD
500 UGX18,20735 DZD
1000 UGX36,41470 DZD
2000 UGX72,82940 DZD
5000 UGX182,07350 DZD
10000 UGX364,14700 DZD